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ВЕ4НОТЫБУК

Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище отлично подойдет для творческих людей

Note

Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище. Моментальное создание NFT артов.

Подойдет для школы, Вуза и корпоративного использования. Если использовать BE4Notebook вместо обычных тетрадей, можно сохранить до 10 деревьев.

Выдержит стирку в стиральной машине, для полной очистки достаточно прогреть в микроволновке 2 минуты.

Эскизируй, как на обычной бумаге, корректируй любое число раз. Благодаря чернилам исчезающим при нагреве от трения,сушке феном или смыванию влажной тканью.

А уникальная структура “нано” бумаги, не восприимчива к появлению канавок
и бороздок от ручки.

Преимущества

А

Пиши и рисуй

С такой же легкостью, как и письмо на обычной бумаге, вы сможете делать заметки, конспектировать лекции
и рисовать эскизы.

Б

Корректируй

Стирай, часть рисунка или текста как CTRL+Z, или обнови лист полностью , как “DELETE”

В

Сохрани результат

С помощью специального приложения оправь расшифрованные данные в определенное облачное пространство или моментально создай NFT арт.

Г

Сделай лист как новый

Протри влажной тканью или салфеткой и лист как новый!
Нет ни следа от старых рисунков или бороздок
от стержня ручки.

Как это работает?

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Размер блокнота: А4

Размер блокнота: А5

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