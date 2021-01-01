ВЕ4НОТЫБУК

Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище отлично подойдет для творческих людей

Выдержит стирку в стиральной машине, для полной очистки достаточно прогреть в микроволновке 2 минуты.

Подойдет для школы, Вуза и корпоративного использования. Если использовать BE4Notebook вместо обычных тетрадей, можно сохранить до 10 деревьев.

Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище. Моментальное создание NFT артов.

Эскизируй, как на обычной бумаге, корректируй любое число раз. Благодаря чернилам исчезающим при нагреве от трения,сушке феном или смыванию влажной тканью.

А уникальная структура “нано” бумаги, не восприимчива к появлению канавок

и бороздок от ручки.