ВЕ4НОТЫБУК
Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище отлично подойдет для творческих людей
Бесконечная тетрадь, с автоматическим распознаванием записей и переносом их в облачное хранилище. Моментальное создание NFT артов.
Подойдет для школы, Вуза и корпоративного использования. Если использовать BE4Notebook вместо обычных тетрадей, можно сохранить до 10 деревьев.
Выдержит стирку в стиральной машине, для полной очистки достаточно прогреть в микроволновке 2 минуты.
Эскизируй, как на обычной бумаге, корректируй любое число раз. Благодаря чернилам исчезающим при нагреве от трения,сушке феном или смыванию влажной тканью.
А уникальная структура “нано” бумаги, не восприимчива к появлению канавок
и бороздок от ручки.
Преимущества
Пиши и рисуй
С такой же легкостью, как и письмо на обычной бумаге, вы сможете делать заметки, конспектировать лекции
и рисовать эскизы.
Корректируй
Стирай, часть рисунка или текста как CTRL+Z, или обнови лист полностью , как “DELETE”
Сохрани результат
С помощью специального приложения оправь расшифрованные данные в определенное облачное пространство или моментально создай NFT арт.
Сделай лист как новый
Протри влажной тканью или салфеткой и лист как новый!
Нет ни следа от старых рисунков или бороздок
от стержня ручки.
Как это работает?
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Прямо сейчас по всей России (включая Крым) и миру!
Размер блокнота: А4
Размер блокнота: А5